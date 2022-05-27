«تسجيل» تقدم شاحنة فورد F-150 للفائز بحملتها الترويجية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «تسجيل»، إحدى شركات مجموعة إينوك وأول وأكبر مركز لفحص وتسجيل المركبات في دولة الإمارات، عن الفائز المحظوظ بشاحنة فورد F-150 في أعقاب السحب الذي أجرته المجموعة في إطار حملة «رحلة آمنة، جائزة رائعة»، التي استهدفت مكافأة العملاء الذين يفحصون مركباتهم في مراكز «تسجيل».

وقد فازت بشاحنة فورد F-150 سارة عبدالله المنصوري.

وبالإضافة إلى خدمات فحص وتسجيل المركبات التي توفرها مراكزها، تقدم «تسجيل» مجموعة واسعة من خدمات فحص المركبات وتسجيلها، مثل إصدار لوحات الأرقام، ورخص القيادة الدولية، إضافة إلى فحص وقياس هيكل المركبات الخفيفة، وفحص صلاحية البطارية، والفحص الإلكتروني وخدمات كبار الشخصيات، وغيرها الكثير.

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