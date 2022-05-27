«كهرباء دبي» تحصد 3 جوائز من المجلس العالمي للتميز

المصدر: دبي- البيان

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في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجلها الحافل بالجوائز العالمية في مجال التميز في مجالات عملها المختلفة، حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي ثلاثاً من جوائز المجلس العالمي للتميز (Global Excellence Assembly) لعام 2022 في «التميز في الابتكار»، و«الابتكار في الأعمال»، و«التميز في خدمة المتعاملين» كونها أول مؤسسة في تاريخ المجلس تفوز بأكثر من جائزة واحدة في نفس الدورة، وفق معايير نموذج مالكولم بالدريج للتميز، والذي يعد أعلى مستوى لتقدير التميز في الأداء.

وأشاد المجلس، ومقره نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، بهيئة كهرباء ومياه دبي ونجاحها في مأسسة ثقافة التميز، وجعلها ممارسة يومية.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن سعادته لفوز الهيئة بهذه الجوائز العالمية المرموقة. وأضاف: «نهتدي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحقيق التميز في جميع المجالات وعلى المستويات كافة، حيث نجحنا في مأسسة ثقافة التميز وجعله جزءاً لا يتجزأ من الممارسات اليومية في الهيئة، حيث يمثل التميز بالنسبة لنا برنامج عمل يومي، يتم تنفيذه وفق استراتيجيات وخطط محددة لتحقيق رؤية الهيئة كونها مؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة، ويأتي فوز هيئة كهرباء ومياه دبي بثلاث جوائز من المجلس العالمي للتميز، ليؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لترجمة رؤية القيادة الرشيدة، حيث نجحت الهيئة في جعل التميز ثقافة مؤسسية راسخة من خلال تبني الابتكار ركيزة أساسية للتطوير والتحسين المستمر، لتعزيز تنافسيتها على المستوى العالمي، ودعم مساعيها لرسم ملامح مستقبل جديد للمؤسسات الخدماتية حول العالم، إضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة تشجع الموظفين على الإبداع والابتكار».

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