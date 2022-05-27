بلدية دبي تفوز بالمركز الأول في جائزة دولية

المصدر: دبي- البيان

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حصلت بلدية دبي على المركز الأول في جائزة Supply Chain and Procurement التي تنظمها منظمة Supply chain Now، وذلك عن فئة (قيادة التغيير عن طريق التحول الرقمي)، حيث فازت مبادرة (التغيير من خلال التحول الرقمي). وتهدف المبادرة الفائزة إلى تغيير مفهوم الإجراءات التقليدية إلى إجراءات ديناميكية وذاتية الوصول باستخدام الوسائل الرقمية، وذلك من خلال تعزيز مبدأ الاستباقية في تقديم الخدمات، بدلاً من انتظار وصول الطلبات، وتلبية احتياجات الوحدات التنظيمية استناداً إلى أفضل الاستراتيجيات وأكثر تقدماً وتطوراً في مجال العقود والمشتريات، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي وفعّال على الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف.

وتُمنح الجائزة تقديراً للأفراد والمؤسسات في مجالات سلاسل التوريد والخدمات اللوجستية وأنظمة الشراء وتكريس جهود المسؤولية المجتمعية والعمل الخيري، حيث يأتي فوز بلدية دبي بالجائزة تأكيداً على ريادتها في مجالات التميز المؤسسي المتنوعة، وذلك باعتبارها من أبرز الجهات التي تقدم باقة فريدة من الخدمات في قطاعات عدة ومختلفة.

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