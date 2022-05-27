1.16 دقيقة مدة الاستجابة للحالات الطارئة في مركز شرطة نايف

المصدر: دبي - البيان

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أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مركز شرطة نايف شهد في السنوات الأخيرة نقلات نوعية في المجالات الأمنية والجنائية والإدارية والمرورية، ونفذ العديد من البرامج لضمان تحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية للقيادة، فنجح في تحقيق أعلى معدل استجابة للحالات الطارئة بنسبة 1.16 دقيقة.

وقال اللواء خليل المنصوري إن النتائج والإنجازات المتعددة للعاملين في مركز شرطة نايف، أظهرت مدى قوة الأداء الشرطي لمراكز الشرطة ومدى حرص شرطة دبي على تعزيز الأمن والأمان وإسعاد القاطنين، وتقديم خدمات أمنية تلبي حاجة الجمهور وفق أرقى المعايير والممارسات، وأن منطقة نايف تعد من أهم المناطق التجارية والسياحية في دبي لموقعها الجغرافي المميز الذي يجمع عبق الماضي وازدهار المستقبل، وتوافد المتسوقين والزوار والسواح إليها.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء المنصوري لمركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عمر عاشور نائب مدير المركز، والعقيد المهندس الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

واطلع مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، خلال جولته على النتائج المتعلقة بالمركز وإحصاءات قسم المناوبة والتسجيل المروري والجنائي خلال عام 2021، والتي تضمنت إحصائية تقارير الحوادث والبلاغات المرورية والجنائية والمخالفات المرورية، حيث بلغت القضايا المقلقة المعلومة في المركز 97% في حين كان المستهدف 95.6%، نظراً لمساهمة برامج أمنية متعددة في تجاوز المستهدف وتحقيق رقم مرتفع، كما لم تسجل أي حالة وفاة بسبب حوادث السير، ليبلغ معدل وفيات حوادث السير لكل 100 ألف نسمة من سكان منطقة الاختصاص، صفر%.كما اطلع اللواء المنصوري على مؤشر سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وغير الطارئة، حيث حقق المركز 1.16 دقيقة في حين كان المستهدف 2.6 دقيقة للحالات الطارئة.

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