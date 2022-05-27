81000 مستفيد من مبادرات جمارك دبي خلال 4 أشهر

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عززت جمارك دبي مشاركتها المجتمعية في تنفيذ مبادرات، يتم توظيفها في دعم استراتيجيتها في المسؤولية المجتمعية، لدعم ومواكبة توجهات دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، إذ حظيت المبادرات المجتمعية للدائرة بإشادة واسعة من شركائها الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والهيئات الدبلوماسية في الدولة، إذ تم تنفيذ 57 مبادرة مجتمعية، خلال الثلث الأول من العام الجاري، استفاد منها 81 ألف شخص من مختلف فئات المجتمع، حيث شملت المبادرات مجالات عدة منها (البيئية، الصحية، الخيرية، التطوعية، والتعليمية).

وواصلت جمارك دبي ومن خلال مبادراتها المجتمعية العمل على تحقيق السعادة لجميع الفئات في المجتمع والموظفين، مع المساهمة في ترسيخ قيم التطوع والعمل الجماعي لدى الفئات المستهدفة، حيث تميزت أجندة المبادرات المُنفذة بالتنوع والشمولية،لتغطي مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية، التي تلتزم بها جمارك دبي.

وقد كثفت جمارك دبي مبادراتها الخيرية والتطوعية الداعمة والمساندة لكافة أطياف المجتمع، خلال شهر رمضان المبارك، إذ استفاد من مبادرات الشهر 50 ألف مستفيد من مختلف الفئات (كبار المواطنين، الأيتام، أسر متعففة، فئة العمال).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز