الصايغ يستقبل وزير دولة في وزارة الخارجية الدنماركية

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، جاسبر مولر سورنسن وزير دولة للسياسة الخارجية الدنماركية، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأعرب سورنسن خلال اللقاء عن خالص التعازي للإمارات قيادة وشعباً في وفاة المغفور له، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، كما قدم التهنئة بانتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً للدولة، متمنياً للإمارات المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة سموه. واستعرض الجانبان سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

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