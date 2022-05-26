عهود الرومي: تطبيق نظام العمل الجديد خفض تغيب الموظفين 55%

المصدر: دبي ـ البيان

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أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في مدينة دافوس السويسرية واختتم أعماله اليوم أن النتائج الأولية لأول 3 أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة، إذ كشفت عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55٪، فيما أفاد 71٪ من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم، وكشفت دراسات أن 70٪ من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل.

وأضافت معاليها أن دولة الإمارات نجحت في تطبيق هذا النظام نتيجة لما تتمتع به من مرونة واستباقية وقدرة على التكيف، في ظل قيادة تؤمن بالتطوير المستمر وتتبنى تعزيز مستويات جودة الحياة، وحكومة مستقبلية تركز على النتائج ولديها أنظمة قوية لقياس ومتابعة أدائها وخدماتها، وتتمتع بتجربة ناضجة في تطوير البنية التحتية الرقمية المتقدمة أنظمة مرنة وحديثة للموارد البشرية التي دعمت تطبيق الترتيبات المرنة لنظام العمل الجديد.

وقالت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل إن نظام العمل الأسبوعي الجديد الذي تبنته دولة الإمارات مع ترتيبات عمل مرنة، يهدف إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز الصحة النفسية، وتقوية الروابط الأسرية والعلاقات المجتمعية، إضافة إلى التركيز على رفع مستويات الإنتاجية، ودعم القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، وتنافسيتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم.

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