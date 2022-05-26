انعقاد الاجتماع الأول للتميز الحكومي في الفجيرة بحضور مديري الدوائر المحلية والاتحادية

المصدر: البيان

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أكّد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، الأهمية التي توليها حكومة الفجيرة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، لتبني أفضل ممارسات الأداء التي تسهم بالارتقاء بالعمل الحكومي في الإمارة، وتطوير الكوادر الوطنية بالتركيز على مفاهيم الابتكار والإبداع واستشراف المستقبل.

جاء ذلك خلال ترؤس الضنحاني الورشة التعريفية لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، وأعضاء اللجنة التأسيسية للبرنامج.

وقالت الدكتورة شما لوتاه، مدير مشاريع أول في برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن برامج التميز التي تعمل عليها دولة الإمارات تؤكد حرص حكومة الإمارات على مواكبة متطلبات التنافسية العالمية، والتميز في قطاع العمل الحكومي، لدوره المحوري في تحقيق رفاهية المواطنين وتقديم الخدمات الحكومية وفق أفضل معايير الكفاءة المعتمدة عالميًا، مؤكدة على الدعم الكامل والتعاون المثمر بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي في كافة المراحل.

وتم خلال الورشة التعريفية عرض الفئات المعتمدة لجوائز الدورة الأولى للبرنامج والتي تشمل الفئات المؤسسية، والإدارية، والوظيفية، والجهات المشاركة في البرنامج.

ودعا محمد سعيد الضنحاني لجان البرنامج والجهات المشاركة بضرورة تكثيف الجهود ومواصلة العمل في المراحل القادمة للبرنامج والتوجيه بنشر ثقافة التميز وزيادة الوعي بها لتحقيق أهداف برنامج الفجيرة للتميز الحكومي.

وقال اللواء محمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة أن برنامج الفجيرة للتميز الحكومي يمثل خطوة هامة في مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها دولة الإمارات، ويدعم طموحاتها المستقبلية في مؤشرات التنافسية العالمية في مجال التميز الحكومي.

من جهته أكد محمد السلامي رئيس دائرة الطيران المدني أنّ أهداف برنامج التميز الحكومي تخدم عمل المؤسسات وتسهم في تشجيع أفرادها على التميز وتطوير كفاءاتهم بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

من جانبه، استعرض عبد الله الحنطوبي رئيس لجنة تأسيس برنامج الفجيرة للتميز الحكومي أهداف البرنامج، وما تم إنجازه خلال مراحل العمل، والمحاور الرئيسية ومعايير التقييم المعتمدة في الجائزة.

حضر الاجتماع سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وممثلو مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وجائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي ومدراء الدوائر والمؤسسات الحكومية والاتحادية في إمارة الفجيرة.

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