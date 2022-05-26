الطقس المتوقع غداً على الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً بوجه عام، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

والرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س الخليج العربي: مضطرب الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:24 والمد الثاني عند الساعة 23:38 الجزر الأول عند الساعة 16:52 الجزر الثاني عند الساعة 06:17.

وبحر عمان: متوسط إلى خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:18 والمد الثاني عند الساعة 19:32 الجزر الاول عند الساعة 13:52 الثاني عند الساعة 02:28.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 37 28 60 25 دبي 38 28 60 30 الشارقة 39 27 60 20 عجمان 36 26 75 30 أم القيوين 37 26 70 35 رأس الخيمة 41 27 60 15 الفجيرة 44 32 40 10 العين 42 27 55 10 ليوا 41 25 50 10 الرويس 37 26 60 15 السلع 39 27 40 15 دلما 35 28 55 20 طنب الكبرى 36 26 80 45 طنب الصغرى 36 26 80 45 أبو موسى 36 27 80 45.

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