إطلاق الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي لـ "خطة دبي الحضرية 2040"

المصدر: البيان

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أطلقت اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي، الموقع الإلكتروني الرسمي لـ "خطة دبي الحضرية 2040" (www.dubai2040.ae) باللغتين العربية والإنجليزية، والحسابات الرسمية للخطة على منصات التواصل الاجتماعي: تويتر ويوتيوب عبر (@dubai_2040) وفيسبوك وإنستغرام عبر ( @Dubai2040UrbanMasterPlan )، لتعزيز التواصل مع سكان وزوار الإمارة، وتمكين المعنيين والجمهور من التعرف على الأهداف والمحاور والمشاريع والمبادرات الحالية والمستقبلية التي تدعم الخطة لتكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم.

ويأتي إطلاق الموقع الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي في إطار حرص اللجنة العليا للتخطيط الحضري على رفع الوعي العام حول مستقبل التخطيط في إمارة دبي، وتعزيز التواصل والتفاعل مع مختلف شرائح المجتمع للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، حيث

يمكن للجميع التواصل مع القائمين على الخطة عبر البريد الإلكتروني Info@dubai2040.ae.

وتم تصميم الموقع بشكل يراعي متطلبات أصحاب الهمم، ويتضمن شرحاً عن خطة دبي الحضرية 2040 وأهدافها ومشاريعها ومبادراتها وأهم مخرجاتها، وركن يتضمن المواد الاعلامية ذات العلاقة ومعرضاً للصور والفيديو.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، قد أطلق في عام 2021 خطة دبي الحضرية 2040 والتي تتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية لدبي كوجهة عالمية وتطويرها إلى مدينة محورها الانسان، وقد نتج عنها حتى الآن إطلاق الخطة الشاملة لتطوير حتا، وسياسة إسكان المواطنين، ومشروع الإسكان في منطقة الخوانيج الثانية.

وبحلول 2040، ستحقق خطة دبي الحضرية تضاعف المساحات الخضراء والترفيهية والحدائق العامة، وتضاعف مساحة الأنشطة الفندقية والسياحية بنسبة 134%، وكما ترتفع مساحة الأنشطة الاقتصادية إلى 168 كيلومتر مربع، وستزيد أطوال الشواطئ المفتوحة للجمهور بنسبة 400%، كما سيتم إنشاء شبكة من المسارات الخضراء التي تربط مناطق الخدمات، والمناطق السكنية، وأماكن العمل.

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