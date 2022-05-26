لمواطني الإمارات .. كيف تقدم على جواز الطوارئ؟

المصدر: البيان

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أوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على حسابها في تويتر أنه بإمكان مواطني دولة الإمارات في الخارج التقديم على جواز الطوارئ في حال تلف أو فقدان جواز السفر، وكذلك للمواليد الجدد أو المواليد فوق عمر سنة وفي حال انتهاء صلاحية جواز السفر.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على جواز الطوارئ إلى تسجيل الدخول عبر إحدى القنوات الذكية للوزارة من خلال الهوية الرقمية، والتقديم الإلكتروني على الخدمة ضمن خدمات الأفراد التي توفرها، موضحة أنه بعد ذلك يصل للمواطن المتقدم للخدمة إشعار للحضور للبعثة لاستلام أصل جواز الطوارئ، وأن معدل الوقت اللازم للحصول على الخدمة يصل إلى يومي عمل.

ويعدّ جواز سفر الطوارئ هو أول جواز في العالم العربي يصدر بمعايير أمنية عالمية، تتوافق مع متطلبات وتوصيات المنظمة الدولية للطيران المدني، وتمتدّ صلاحيته لستة أشهر من تاريخ إصداره، وهو معتمد حالياً لدخول الدولة بناء على مذكرات تفاهم بهذا الشأن.

ولمعرفة التفاصيل يرجى زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الخارجية والتعاون الدولي أو التطبيق الذكي

قنوات تقديم الخدمة:

https://www.mofaic.gov.ae/

أو عبر التطبيق الذكي:

UAEMOFAIC

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