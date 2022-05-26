رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيسة جورجيا بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سالومي زورابيشفيلي، رئيسة جورجيا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيسة سالومي زورابيشفيلي.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى معالي ايراكلي غاريباشفيلي رئيس وزراء جورجيا.

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