"الوطني للأرصاد": استمرار تحرك الغبار من السعودية باتجاه الإمارات اليوم
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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أن غباراً محملاً خفيفاً في طبقات الجو العليا قادم من المملكة العربية السعودية على ارتفاع حوالي 13500 قدم من سطح الأرض، يعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس دون تأثير على الرؤية الأفقية، ويستمر تحرك الغبار المحمل في طبقات الجو العليا من السعودية باتجاه الدولة اليوم بكثافة مختلفة، وتخف كثافة الغبار غداً..
الطقس المتوقع ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة للأيام القادمة
الطقس المتوقع ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة للأيام القادمة#المركز_الوطني_للأرصاد #درجات_الحرارة #الرطوبة_النسبية #دولة_الإمارات_العربية_المتحدة #طقس_الإمارات pic.twitter.com/DcsqLZlnpO— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) May 26, 2022
May 26, 2022