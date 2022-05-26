"الوطني للأرصاد": استمرار تحرك الغبار من السعودية باتجاه الإمارات اليوم

المصدر: البيان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن أن غباراً محملاً خفيفاً في طبقات الجو العليا قادم من المملكة العربية السعودية على ارتفاع حوالي 13500 قدم من سطح الأرض، يعمل على حجب جزئي لأشعة الشمس دون تأثير على الرؤية الأفقية، ويستمر تحرك الغبار المحمل في طبقات الجو العليا من السعودية باتجاه الدولة اليوم بكثافة مختلفة، وتخف كثافة الغبار غداً..

الطقس المتوقع ودرجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن الدولة للأيام القادمة

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