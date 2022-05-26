ملتقى يناقش إرساء منظومة جزائية متطورة

المصدر: أبوظبي - وام

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نظمت النيابة العامة للدولة الملتقى الدوري لرؤساء النيابات، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، وحضور المحامين العامين ورؤساء النيابات.

وتناول الملتقى عدة محاور متعلقة باستمرارية تطوير الأنظمة الإلكترونية للارتقاء بالعمل بالنيابة العامة، والوقوف على أهم التحديات وفرص التحسين وإعادة ضبط وتحديد أولويات ووسائل التطوير الاستراتيجي للعمل الإداري والقضائي لأداء يستهدف أفضل مستويات التميز والريادة، تماشياً مع رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية، فضلاً عن إرساء منظومة جزائية متطورة.

وأكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، حرص النيابة على ضمان مواصلة مسيرة التميز والريادة، من خلال تقديم الخدمات القضائية بالشكل الذي يلبي توقعات المتعاملين والطموحات والرؤى المستقبلية.

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