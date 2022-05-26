محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان ملك الأردن ورئيس الأرجنتين

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في المملكة الأردنية الهاشمية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة، إلى البيرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة، إلى الرئيس البيرتو فرنانديز. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة، إلى خوان لويس منصور رئيس وزراء جمهورية الأرجنتين.

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