محمد بن زايد يلتقي عدداً من المواطنين

المصدر: أبوظبي- البيان

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التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في قصر البحر بحضور جمع من الشيوخ، عدداً من المواطنين، في إطار حرص سموه الدائم على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم، ترسيخاً لمبدأ التواصل مع أبنائه، والعمل على تقديم كل ما من شأنه ضمان راحة المواطنين، وتحقيق أعلى مستوى الرفاهية والحياة الكريمة لهم، وذلك سيراً على النهج الذي أرساه المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراهما.

واطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن كثب على أحوال المواطنين بمختلف فئاتهم، وحرص على الاستماع إليهم، وتبادل الحديث معهم، في ظل اهتمام ورعاية سموه الدائمة لشؤون المواطنين في مختلف مواقعهم.

وأعرب المواطنون عن عميق شكرهم وامتنانهم بلقاء سموه، مثمنين حرص القيادة الحكيمة واهتمامها بشؤون الوطن والمواطن.

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