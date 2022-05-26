نهيان بن مبارك يكرّم المبتكرين في مجال طب المستقبل

المصدر: دبي - وام

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كرم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الرئيس الأعلى لجمعية الإمارات للأمراض الجينية، عدداً من الجهات والأفراد أصحاب الابتكار في مجال طب المستقبل، وذلك على هامش ختام فعاليات معرض ومؤتمر الطب الدقيق.

وجمعت جلسات الحدث العلمي الذي استمر يومين في فندق «كونراد دبي» نخبة من قادة الفكر ورواد المجال الطبي من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة لاستكشاف ومناقشة الفرص الجديدة في مجال الطب الدقيق والقائم على التكنولوجيا الرقمية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: إن اتساع المعرفة العلمية لحقائق علم الجينات وتطبيقات الذكاء في تحليل وربط المعلومات أصبح من أهم وأحدث أدوات التدخل العلاجي والوقائي لأمراض العصر، بخصوصية تقلل مضاعفات العلاج الدوائي، وتمكن مقدمي الخدمات من ضمان تحقيق جودة عالية ومثالية من الرعاية الصحية تراعي التنوع الجيني والبيولوجي للأفراد.

ويتوافق المؤتمر مع استراتيجية الدولة في مجال الابتكار الصحي، حيث يأتي في توقيت مثالي ويكتسب أهمية خاصة مع توقعات تشير إلى نمو سوق الطب الدقيق في الشرق الأوسط وأفريقيا بحوالي 10% سنوياً لتصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار أمريكي خلال 18 شهراً، ما يجعل المنطقة من المراكز الرائدة في هذا القطاع الناشئ.

وتم خلال معرض ومؤتمر الطب الدقيق الذي نظمته جمعية الإمارات للأمراض الجينية بالتعاون مع شركة «برسشن أكسبو» إقامة حفل توزيع الجوائز على الجهات والأفراد الذين ساهموا في إحداث تغيير إيجابي في قطاع الرعاية الصحية.

وشاركت أكثر من 50 جهة رائدة في مجال الابتكار الطبي من 25 دولة حول العالم في معرض الطب الدقيق بما في ذلك نخبة من قادة قطاع الرعاية الصحية في الإمارات ومنهم شركة «جي 42 للرعاية الصحية» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها والمتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتعمل حالياً على إنشاء مركز الصحة الرقمية في العاصمة أبوظبي.

وبعد النجاح اللافت للدورة الافتتاحية من معرض ومؤتمر الطب الدقيق في الشرق الأوسط ومنتدى «إيمرج» للصحة والابتكار في منطقة الخليج العربي رجحت الجهة المنظمة بأن تصبح هذه الفعالية ضمن أجندة الفعاليات السنوية الدائمة والمتخصصة بالقطاع في دبي.

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