عيادة متنقلة لـ«فحص الإقامة» للشركات العاملة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاق عيادة متنقلة جديدة ستوفر خدمات الفحص الطبي للإقامة للموظفين، من خلال زيارتهم في مقار عملهم في جميع أنحاء العاصمة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عمر عبدالرحمن الهاشمي، المدير التنفيذي السريري في الخدمات العلاجية الخارجية، لدى «صحة»: يسرنا الإعلان عن إطلاق العيادة المتنقلة الجديدة للفحص الطبي للإقامة، التي تعد إضافة نوعية لخدمات الفحص الطبي للإقامة، التي نقدمها من خلال 12 مركزاً منتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي. ونهدف من خلال العيادة الجديدة إلى تغطية احتياجات الفحص للموظفين في مقر عملهم، وذلك بهدف تسهيل وصولهم إلى تلك الفحوصات وتقليل وقت انقطاعهم عن العمل لزيارة المركز وإجراء الفحص، وسنتمكن من خلال العيادة المتنقلة من توفير خدمات الفحص الطبي للإقامة بحسب احتياجات كل شركة، ويمكننا العمل على مدار الساعة أو خلال نهاية الأسبوع أو العطلات عند الحاجة.

وتضم العيادة المتنقلة غرفتين للفحص الطبي، وغرفتين للأشعة، وغرفة سحب الدم، وقاعتين للانتظار تتسع لـ 12 شخصاً. وتبدأ رحلة المراجع في العيادة عند التسجيل، ومن ثم الفحص العام من قبل الطبيب، ثم فحص الدم، يليه صورة الصدر بالأشعة السينية. وقد يطلب من المراجع أخذ تطعيم الكبد الوبائي، والذي يعطى على 3 جرعات، الأولى في نفس يوم الفحص الطبي للإقامة، ومن ثم يتم تحديد مواعيد للتطعيمين المتبقيين في وقت لاحق. وتستغرق رحلة المراجع ما بين 15 إلى 30 دقيقة، ولا يحتاج إلى زيارة العيادة مجدداً لاستلام النتائج، حيث تظهر في نظام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تلقائياً فور إصدارها.

ومن الجدير بالذكر أن الخدمات العلاجية الخارجية هي أكبر مزوّد لخدمات فحوصات الإقامة في أبوظبي منذ العام 2006، وتدير 12 مركزاً للفحص والصحة الوقائية، وبجانب خدمة الفحص العادية، توفر الخدمات العلاجية الخارجية في «صحة» خدمة الفحص السريع وخدمة الفحص المميزة في عدد من المراكز. يمكن للشركات حجز العيادة المتنقلة من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى mobilevisascreening@seha.ae كما يمكن للأفراد حجز موعد، من خلال تطبيق «SEHA Visa Screening» الجديد المتوفر على «آي تيونز» و«جوجل بلاي».

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