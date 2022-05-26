تأهيل مرافقي كبار المواطنين ببرامج وقائية وإسعافية

المصدر: عجمان - البيان

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نظم مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع، ورشة توعوية بعنوان: تأهيل مرافقي كبار المواطنين، واستهدفت 20 مشاركاً من كبار المواطنين وذويهم ومقدمي الرعاية، وتطرقت لكيفية تقديم الإسعافات الأولية للمسن وطريقة التعامل معه عند إصابته بأية عوارض صحية مفاجئة إلى حين وصول سيارة الإسعاف أو نقله إلى المستشفى.

وتم تنظيم الورشة بالتعاون مع مستشفى ثومبي بعجمان، وفي إطار مجموعة محاور تستهدف المشاركين فيها، وهي: الأسباب المؤدية إلى سقوط كبار المواطنين في المنازل، وكيفية تقديم المساعدة لهم عند السقوط، وتوفير البيئة الآمنة في المنزل لحمايتهم من السقوط.

وتم تعريف المشاركين من كبار المواطنين، من خلال تمارين تدريبية مباشرة، على كيفية التصرف في حال تعرضهم لأية إصابة مفاجئة أثناء تواجدهم في المنزل وحدهم.

وفي ختام الورشة قام المشاركون بجولة تفقدية في قسم العلاج الطبيعي بمستشفى ثومبي، للتعرف إلى الأجهزة المستخدمة فيه وطرق استخدامها، وكذلك التعرف إلى أفضل طرق العلاج المستحدثة.

وتحرص وزارة تنمية المجتمع على تنفيذ العديد من الورش والبرامج التي تقدم لمرافقي كبار المواطنين، سواء منها الافتراضية الموجهة لكل شرائح المجتمع عبر تقنية الاتصال المرئي، والواقعية التي تستهدف كبار المواطنين ومرافقيهم والمسجلين في النادي النهاري، وذلك بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، وذلك من خلال قيام فريق العمل والمختصين بزيارة كبار المواطنين في منازلهم وتقديم المعلومات الواجب نقلها لهم.

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