معرض «التصميم للأمل» ينطلق بنسخته السابعة

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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تأكيداً على النهج الخيري والإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، انطلقت صباح أمس، النسخة الـ 7 من المعرض الخيري «التصميم للأمل»، تحت شعار «يتسع العطاء فتتضح الرؤية»، والذي تنظمه «مبادرة المنال الإنسانية» في مقر نادي دبي للسيدات بمنطقة جميرا، ويتم تخصيص ريعه بالكامل لبرنامج العناية بصحة العيون الذي تنفذه مؤسسة «نور دبي» في ولاية كاتسينا بجمهورية نيجيريا.

ويهدف البرنامج الصحي، الذي تنفذه «نور دبي»، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الدولة، ووزارة التعليم في ولاية كاتسينا النيجيرية ومجلس التعليم الأساسي الشامل الحكومي إلى إجراء فحوصات نظر لـ 160 ألف طالب وطالبة و3 آلاف معلم ومعلمة في 194 مدرسة ابتدائية بالولاية مع توفير نظارات طبية لمن يحتاجها، وذلك ضمن جهود المؤسسة للوقاية من أمراض العيون وعلاجها حول العالم، ويسهم معرض «التصميم للأمل» في تقديم هذه الخدمات الصحية والطبية لـ 50 ألف طالبة وتدريب وتأهيل وتدريب 40 معلمة لإجراء الفحوصات للطالبات داخل مدارسهن.

رؤية إنسانية

وتعكس الأهداف النبيلة لمعرض «التصميم للأمل» الذي دأبت مبادرة المنال الإنسانية على تنظيمه سنوياً دعماً لمشاريع وبرامج خيرية وتنموية الرؤية الإنسانية لحرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة ورئيسة نادي دبي للسيدات.

وتشارك في النسخة الـ 7 للمعرض، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة الموافق لـ 27 مايو الجاري وبرعاية هيئة كهرباء ومياه دبي، وشراكة مؤسسة دبي للإعلام، نخبة من المصممات الإماراتيات ورائدات الأعمال ودور الأزياء والمجوهرات، ما يعكس الخصال الأصيلة للشعب الإماراتي في العطاء والتفاعل الإيجابي مع المبادرات الإنسانية للدولة ومؤسساتها المختلفة.

وحضرت الافتتاح كل من: الدكتورة منال تريم، الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة مؤسسة نور دبي، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية في هيئة الصحة بدبي، والجود لوتاه عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وفاطمة محمد الجوكر، المستشار القانوني ورئيسة اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، ونعيمة أهلي مدير إدارة الدعم المؤسسي وميثاء شعيب مديرة إدارة الاتصال المؤسسي بمؤسسة دبي للمرأة.

مسؤولية مجتمعية

ونوه معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى الأهداف النبيلة لمبادرة المنال الإنسانية ومؤسسة نور دبي، وجهودهما الحثيثة لمد يد العون والخير للمحتاجين حول العالم، وإبراز أبهى صور العطاء والعمل الإنساني في الدولة وإمارة دبي. كما لفت معاليه إلى أهمية دور المعرض في دعم مشاركة المرأة الإماراتية في مسيرة التنمية والبناء، وترسيخ مسيرة تمكين المرأة في دولة الإمارات وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات.

وقال: يسرنا في الهيئة تقديم الدعم لفعاليات مبادرة المنال الإنسانية، وجميع المبادرات الوطنية التي تقدم إسهامات جليلة في إبراز هويتنا وتراثنا وثقافتنا وقيمنا الأصيلة، إضافة إلى تسليط الضوء على مشاركة المرأة الإماراتية الفاعلة في دعم المنظومة المتكاملة والمستدامة للعمل التطوعي والإنساني داخل الدولة وخارجها.

أثر مستدام

وبدورها، أكدت منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المنتدب، إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ بأهمية تحقيق الأثر المستدام لمبادراتها ومشاريعها الإنسانية حول العالم، مشيرةً إلى أن مشاريع مؤسسة «نور دبي»، إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، نجحت في الوصول إلى ملايين الأشخاص حول العالم، حيث استفاد من هذه المبادرات أكثر من 91 مليون شخص في 97 دولة خلال عام 2021 فقط.

وأشارت المري إلى الدور المهم الذي تقوم به مبادرة المنال الإنسانية في ساحة العمل الإنساني على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال العديد من المشروعات والبرامج التي أحدثت فارقاً ملموساً في حياة المستفيدين منها، خصوصاً في مجالي الصحة والتعليم، مثمنة جهود المبادرة بقيادة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في دعم النساء والفتيات وتمكينهن داخل مجتمعاتهن، وحرص سموها على توفير البيئة الصحية الممكنة لهن لأداء دورهن الأسري والاجتماعي والاقتصادي والمساهمة الفاعلة في جهود التنمية.

ثقة وتطلع

وثمنت المري الدور الكبير الذي تلعبه هيئة كهرباء ومياه دبي في ساحة العمل الإنساني محلياً وعالمياً، مشيرة إلى أن رعايتها للنسخة الـ 7 من معرض «التصميم للأمل» تأتي في ذات السياق، كما أشادت بشراكة مؤسسة دبي للإعلام في هذا الحدث الخيري والإنساني، ما يعكس حرصها على القيام بمسؤوليتها المجتمعية كواحدة من المؤسسات الإعلامية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط.

بصمة خاصة

ومن جانبه، أكد عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة نور دبي، أن «مبادرة المنال الإنسانية»، تمكنت في وقت قياسي من أن تكون لها بصمتها الخاصة على صعيد العمل الإنساني والخيري محلياً وإقليمياً، فضلاً عما حققته من ريادة في هذا الجانب منذ إطلاقها عام 2013 من قبل سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، تأكيداً على الرؤية الإنسانية لسموها.

وقال: إن الدعم الذي وفرته «مبادرة المنال الإنسانية»، لمؤسسة نور دبي يمثل دفعة قوية لعمل المؤسسة الخيري، إلى جانب كونه حافزاً مهماً لتوسيع نطاق جهود مكافحة الإعاقات البصرية، والمحافظة على نعمة البصر التي تقوم بها «نور دبي»، في شتى بلاد العالم.

حق الإبصار

وتستمد مؤسسة «نور دبي» مبادئها التوجيهية من منطلق أن من حق كل فرد التمتع بالصحة وأن للجميع الحق في الإبصار، وتتضمن رؤية المؤسسة أن تتوفر الخدمات الطبية للجميع دون تمييز، لأن كل البشر ذوي الدخل المحدود لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية وفرص العلاج العادلة والمساعدات التي من شأنها تحسين مستويات المعيشة وفرص الحصول على مستقبل مثمر.

الشريك الإعلامي

ومن جهتها أكدت خديجة اليوسف مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بالإنابة في مؤسسة دبي للإعلام حرص المؤسسة على دعم مثل هذه المبادرات الانسانية كجزء من خطة المؤسسة الاستراتيجية، وتماشياً مع توجهات الدولة التي لا تتوانى عن الوقوف في صدارة الدول السباقة إلى تحقيق الإنجازات في مختلف مجالات العمل الإنساني، وذلك عبر تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية النبيلة التي تستهدف من خلالها دعم قدرة الإنسان، حيث كان، على التصدي لمختلف التحديات ومواجهتها، وتعزيز صمود البشرية جمعاء في وجه هذه التحديات سواء كانت تعليمية أو صحية أو غيرها والتخفيف من آثار.

وتعد مؤسسة دبي للإعلام إحدى أبرز المؤسسات الإعلامية والخدمات الإبداعية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وأكبر المؤسسات الإعلامية في الدولة، وتعمل المؤسسة ضمن رؤية إعلامية متكاملة، ذكية ومبتكرة ومستدامة توفر محتوى عالي الجودة، وتقدم خدمات إعلامية تنافسية ومتنوعة تعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وتسهم في صناعة المستقبل.

استجابة ومبادرة

بادرت العديد من المصممات ودور الأزياء والمجوهرات الإماراتية بالانضمام لركب العمل الإنساني من خلال المشاركة في النسخة السابعة لمعرض التصميم للأمل، منها: ديزاينرز إمباير، سلمى بن عمر، إم تي، آي آم مي، ذا كازنز، مونوار، بلوم ديزاين، توينز ديزان، شيرا فاشون، بلانك 8.3، فاطمة ويذ لاف، سداسي دبي، 199x20s، مجوهرات ماس، مجموعة سمية بكار، مجوهرات هارف وناش، توي فاين جولاري.

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