«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع قانون تأجير العقارات

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

وناقش المجلس ضمن خططه المستمرة في وضع السياسات العامة للإمارة والعمل على تنفيذها مع الدوائر والهيئات الحكومية وفي العمل على تطوير العمل الحكومي وتقديم أفضل الخدمات والمبادرات، عدداً من الموضوعات المهمة المعنية بتطوير البنية التشريعية لمواكبة التغيرات التي تطرأ على مختلف القطاعات والأنظمة، حيث ناقش المجلس عدداً من مشروعات القوانين والقرارات المعنية بقطاع العقارات وتنظيم علاقاته الإيجارية، حيث تضمنت مشروع قانون بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة، ومشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. ووجه المجلس بعد مناقشة مستفيضة لمواد وبنود مشروعات القوانين والقرارات بتضمين كافة الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس التنفيذي والتنسيق بشأنها لوضع أفضل التشريعات القانونية المنظمة للعلاقات الإيجارية في إمارة الشارقة.

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