«الوطني الاتحادي» يبحث التعاون مع وفد البرلمان الألماني

المصدر: دبي - البيان

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التقى أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، ممثلين بميرة سلطان السويدي، ومروان عبيد المهيري، في مقر المجلس بأبوظبي، وفداً من البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، كلاوس إرنست رئيس لجنة حماية البيئة والطاقة، ورامساوار عضو لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الشؤون الاقتصادية.

كما حضر اللقاء عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في الأمانة العامة للمجلس.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البرلمانين، والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية.

وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين في مجالات المشاريع المشتركة مع شركات التكنولوجيا الرائدة والاستثمارات في التقنيات النظيفة والاقتصاد الأخضر، وإنشاء مراكز ابتكار مشتركة، والتعاون بين مراكز الأبحاث والابتكار في البلدين لدعم قطاع الطاقة.

وأكد الجانبان عمق العلاقات الثنائية والمتميزة، التي تربط دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأهمية التعاون البرلماني في تبادل الخبرات وتطوير التشريعات والخطط والاستراتيجيات في مجال الطاقة، وبناء القدرات والإمكانات في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جهود

واستعرضت ميرة سلطان السويدي جهود دولة الإمارات في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتبر الإمارات من الدول الرائدة في هذا المجال، واتخذت خطوات مُبكرة نحو تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، ووقعت على الاتفاقيات العالمية المعنية بالمناخ، منها اتفاقية باريس، بروتوكول كيوتو، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

من جانبه أكد وفد البوندستاغ الألماني عمق التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، التي تشهد تقدماً ملحوظاً في شتى المجالات، منوهاً بأهمية تطوير وتقوية العلاقات بين البرلمانين الصديقين، وتبادل الخبرات في المجالات التشريعية والقانونية، بما يحقق تطلعات البلدين لزيادة التعاون في مختلف القطاعات.

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