اختتام تحكيم مشاركات جائزة حمدان-اليونسكو لتنمية أداء المعلمين

المصدر: باريس - البيان

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اختتمت لجنة التحكيم الدولية لجائزة حمدان-اليونسكو لتنمية أداء المعلمين فعالية تحكيم مشاركات الدورة الـ 7 من جائزة حمدان-اليونسكو، والتي استمرت من 23 إلى 25 مايو الجاري في مقر منظمة اليونسكو بباريس.

وحضر الفعالية الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، وستيفانيا جيانيني، المديرة العامة المساعدة لشؤون التعليم في اليونسكو، وبورهين شقرون، مدير شعبة السياسات وأنظمة التعلم مدى الحياة بقطاع التعليم في اليونسكو، وكارلوس فارغاس تاميز، رئيس الأمانة العامة لفريق العمل الدولي الخاص المعني بالمعلمين ووحدة تنمية المعلمين في اليونسكو.

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