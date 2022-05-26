حاكم رأس الخيمة وعبدالله بن سالم يعزيان في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: دبي - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير، والدة كل من معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الحكيم محمد الطاير.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال زيارته مجلس العزاء في إمارة دبي، عن خالص تعازيه ومواساته لذوي الفقيدة.. داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء إلى معالي مطر وسعيد الطاير فى وفاة المغفور لها والدتهما ميثاء محمد الطاير وذلك بمجلس العزاء بأم سقيم. وأعرب سموه عن صادق تعازيه لأسرة وذوي الفقيدة داعيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير لدى زيارة سموه مجلس العزاء في أم سقيم بدبي.

وأعرب سموه لأنجال الفقيدة، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الحكيم محمد الطاير، عن خالص التعازي والمواساة، سائلاً المولى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها ميثاء مطر الطاير، وذلك بمجلس العزاء بأم سقيم في دبي.

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