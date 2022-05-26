عمر سلطان العلماء: الإمارات تعزز التحالفات لدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول

المصدر: دافوس - البيان

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التحالفات الرقمية العالمية التي تدعم استخدامات الذكاء الاصطناعي المسؤول وسيلة وأداة رئيسية في إيجاد حلول للتحديات العالمية، وضمان الاستخدام الأمثل من هذه التقنيات لصالح المجتمعات.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي المسؤول لخير المجتمعات» ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد في مدينة دافوس السويسرية الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، بعنوان: «العالم في نقطة تحول: السياسات الحكومية واستراتيجيات قطاع الأعمال»، بمشاركة أكثر من 2000 من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار، والمفكرين والعلماء ونخبة من قيادات القطاع الخاص والأكاديمي لصياغة رؤى وأفكار جديدة تعزز جاهزية الحكومات والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية وتحديد مسارات عمل مشتركة للمرحلة المقبلة وتطوير منظومة الفرص لمستقبل أفضل.

وقال عمر سلطان العلماء إن التعاون العالمي بين الحكومات وقادة القطاع الخاص ضرورة ملحة لإصدار تشريعات وقوانين تنظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وتطويرها بحيث يمكن تطبيقها على مستوى العالم ولدى مختلف الصناعات والقطاعات والأعمال التي تستفيد بشكل مباشر من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة.

وأضاف إن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم مبادرات الحكومات وإطلاق البرامج والخطط المسؤولة التي توفر مساحة متكاملة وحرية شاملة للعمل والابتكار في تطوير واختبار تكنولوجيا المستقبل، وإنشاء التحالفات الرقمية التي تصمم الفضاء الرقمي، وتنظمه لصالح المجتمعات.

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