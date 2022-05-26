تنظيم دورة مهارات تنظيم حركة السير لموظفي الأمن

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع المركز الدولي للأمن والسلامة في أكاديمية شرطة دبي، دورة السلامة المرورية في تنظيم حركة السير والمرور لحراس الأمن في شركة سيركو.

وأشار العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة في شرطة دبي، إلى أن الدورة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها شرطة دبي بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، لنشر الثقافة المرورية وترسيخ قواعد وآداب السير والمرور، وتعزيز قيمها في سلوك مستخدمي الطريق، ورفع مستوى الوعي بمخاطر الطريق، والتعريف بأفضل الأساليب والسبل في طريقة التعامل مع الطريق، بهدف خلق مجتمع آمن خال من الحوادث.

وأضاف أن 66 شخصاً من حراس أمن شركة سيركو للأمن استفادوا من الدورة، والتي تهدف إلى إكسابهم مهارات تنظيم حركة السير والمرور، لإدارة الطرق بأمن وكفاءة عالية، والتعامل مع مفاجآت الطريق دون تدخل رجال الشرطة.

وأوضح أن محاور الورش التي قام بتقديمها كل من النقيب سعد السبهان، رئيس قسم تخطيط التدريب بإدارة المعهد المروري، والرقيب أول أحمد محمد خلف، شملت إلمام رجل الأمن الخاص بالمبادئ العامة لعملية تنظيم حركة السير، والأدوات والمعدات الواجب توفرها أثناء تنظيم حركة السير وطرق استخداماتها، والالتزامات وأهم السلوكيات الواجب توافرها لرجل السلامة المرورية، بالإضافة إلى الاطلاع على أهم المخالفات المرورية وطريقة التعامل مع مرتكبيها.

وأضاف: شملت الدورة كذلك الإلمام بأنواع الحوادث وطريقة التعامل معها، والإلمام بالحركات والإشارات التي يستخدمها رجل المرور في التحكم على مستخدمي الطريق.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان، أن الاهتمام بالعنصر البشري والمحافظة على مستخدمي الطريق وحمايتهم من المخاطر، تعد من أولويات شرطة دبي. موضحاً أن جميع البرامج التي تقوم الإدارة العامة للمرور بتنظيمها تساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف والخطط التي وضعتها الإدارة من أجل الحفاظ على أمن الطريق، وخفض نسبة الوفيات والحوادث على طرق الإمارة.

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