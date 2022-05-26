«إينوك» تنظم حفلاً لتكريم أبطال مكافحة الحرائق

المصدر: دبي - البيان

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كرّمت مجموعة إينوك، أمس، أبطالها الذين أسهموا في السيطرة على جميع حوادث الحرائق ضمن كل محطات الخدمة ومنافذ التجزئة التابعة لها حتى الربع الأخير من عام 2021.

جاء ذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم بحضور الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي.

وخلال الحفل، كرم ممثلون عن مجموعة إينوك والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، 24 بطلاً، 23 منهم من فرق عمل إينوك بينما ينتمي الأخير إلى إحدى الجهات المتعاقدة معها، وذلك لمساهمتهم في مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح على امتداد محطات خدمة إينوك.

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