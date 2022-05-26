إطلاق الملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز الشباب العربي إطلاق برنامجه التدريبي الأول من نوعه «الملتقى التدريبي لمجلس الشباب العربي للتغير المناخي»، بمشاركة أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي التابع له، وذلك استعداداً لاستضافة المنطقة العربية قمتي المناخ العالميتين «كوب27» و«كوب 28» في العامين الحالي، والمقبل في مصر والإمارات تباعاً، وبالتزامن مع طرح استراتيجيات الحياد المناخي، التي وضعتها دول المنطقة للعقود المقبلة.

ويقدم البرنامج الأول من نوعه، الذي ينظمه المركز تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مركز الشباب العربي، دعوة خاصة لعدد من كبار الشخصيات العربية والدولية في مجال العمل المناخي والاستدامة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم في الأسبوع التدريبي الأول، الذي ينظمه «مجلس الشباب العربي للتغير المناخي» من 22 إلى 29 مايو المقبل في مقر المركز الإبداعي بدبي، من أجل تعزيز مهارات المختصين كقيادات عربية في مجال التغير المناخي.

ويتعاون البرنامج مع «مركز بوستيريتي الدولي» و«مجموعة ماجد الفطيم» لتمكين أعضاء مجلس الشباب العربي للتغير المناخي من تطوير مبادرات ومشاريع مناخية نوعية على المستوى الوطني في دولهم، لتعزيز مساهمة العمل المناخي العربي في الجهود الدولية من جهة، ودعم مقومات الاستضافة الناجحة لقمتي المناخ العالميتين في المنطقة العربية، خلال العامين الحالي والمقبل في كل من مصر، والإمارات من جهة أخرى.

تنمية

وأكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، أن تحدي التغير المناخي أصبح يؤثر في كل المجتمعات، وأخذ زمام المبادرة لمواجهته وتسريع الجهود الدولية لتطويق تداعياته العالمية بات ضرورة ملحة. واستضافة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية قمتي المناخ العالميتين المقبلتين يعكس اهتمام قادة ومجتمعات وشباب المنطقة العربية بالعمل المناخي من أجل مستقبل التنمية عربياً وعالمياً.

تدريب

يوفر البرنامج لمنتسبيه مواد تدريبية تخصصية، ودراسات عملية عن مبادرات وأفكار شبابية ملهمة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى زيارات ميدانية لمؤسسات تطبق معايير الاستدامة، ولقاءات مع شخصيات رائدة في العمل المناخي.

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