وفد من الاتحاد الأوروبي يزور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة هانا نيومان رئيس وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي ونائب رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي في إطار تعزيز سبل التعاون على الصعيد الدولي.

واستعرض مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان خلال لقائه الوفد الأوروبي رؤية الهيئة وتطلعاتها، وبحث فرص التعاون المستقبلية مع الوفد الزائر.

ضم الوفد إيفا كايلي نائب رئيس البرلمان الأوروبي وعضو وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وغيورغ هوليني وخوسيه رامون باوسا عضوي وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية، وروبرتو بنديني، مدير وحدة الأورو متوسطي وفريديريك ألبيرت مساعد وحدة الأورو متوسطي، وسارة هنكل مستشار المجموعة السياسية للحزب الأخضر الأوروبي؛ وشمس الغنيمي مستشار المجموعة السياسية للتجديد.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز