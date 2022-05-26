سالم القاسمي يقدم العزاء لأسرة الموسى برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

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قدم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة واجب العزاء إلى أسرة الموسى النعيمي في وفاة المغفور له عيسى عبدالله إبراهيم الموسى النعيمي. وأعرب الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال زيارته مجلس العزاء المقام بمنطقة خزام في رأس الخيمة عن خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي الفقيد.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء عدد من المسؤولين والمعزين من المواطنين والمقيمين.

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