سفير الإمارات ونائب رئيس الوزراء التركماني يبحثان التعاون

المصدر: عشق آباد - وام

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استقبل رشيد ميريدوف، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية في جمهورية تركمانستان، أحمد الحاي الهاملي، سفير دولة الإمارات لدى تركمانستان، وبحث معه عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد ميريدوف، خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية في عشق آباد، بما تشهده العلاقات الإماراتية التركمانية من تطور وتقدم على مختلف المستويات.

من جانبه، نقل الهاملي إلى الوزير تحيات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان وسبل تطويرها في كل المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين، كما بحثا مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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