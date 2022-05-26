محاكم دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان تتعاونان لدعم التحول الإلكتروني

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت محاكم دبي اجتماعاً تنسيقياً مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، للارتقاء بالخدمات المقدمة تسهيلاً على المتعاملين والمستفيدين من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة محاكم دبي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحاكم والمؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة.

وأوضح محمد الهاشمي رئيس قسم خدمات الأحوال الشخصية أنه تم خلال الاجتماع بحث التعاون والتنسيق وسبل التعاون بين الجهتين، كما تمت مناقشة توفير خدمة التصديقات الخاصة بإثبات الحالة الاجتماعية والحضانة واستمرارية الزوجية والإقرارات الخاصة بذات الصلة لتوفير وقت المتعامل والجهد بالانتقال بين الدائرة والمؤسسة من خلال توفير الصلاحية ونظام تقني لموظفي المؤسسة وذلك لإنجاز معاملات المتعاملين واعتمادها دون الحاجة إلى انتقال المتعامل إلى محاكم دبي وإمكانية تقديم الخدمة من هاتفه في أي مكان تواجد داخل الدولة، كما تبادل الأطراف الحضور جانب من التعاون مستقبلاً.

وأضاف الهاشمي إن الاجتماع التنسيقي يهدف إلى دعم التحول الإلكتروني وبهدف تقديم خدمة متميزة للمتعاملين وتسريع الإجراءات وتوفير الوقت على المتعاملين لتقليل الزمن المستغرق لإتمام المعاملات وتنسيق الجهود والأعمال المشتركة بين الجهتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز