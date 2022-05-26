شراكة بين مواصلات الإمارات و«إن إي في إنفستمنت» الصينية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مواصلات الإمارات والشركة الصينية «إن إي في إنفستمنت» NEV Investment في 24 مايو الجاري، مذكرة تفاهم تمهد لدراسة فرص تأسيس مشروع مشترك لتطوير وبناء وتسويق وتشغيل وإدارة مشروع مركبات الطاقة الجديدة في دولة الإمارات.

وتمثل المذكرة محطة مهمة في سبيل تسريع مشروع مركبات الطاقة الجديدة في الدولة، والذي يتكون من أربعة مكونات رئيسة وهي الاستثمار، والبنية التحتية، والبحث والتطوير، فضلاً عن التصنيع، إذ يعتبر هذا المشروع تمهيداً للبدء في إنتاج وبيع المركبات الكهربائية في الدولة.

كما يتماشى المشروع مع مبادرتَيْ «اصنع في الإمارات» و«مشروع 300 مليار»، اللتين تندرجان ضمن الاستراتيجية الصناعية للدولة وتهدفان إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج الاقتصادي للدولة، ومن المتوقع أيضاً أن يثمر المشروع المشترك عن خلق فرص عمل جديدة وإعطاء دفعة قوية للشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية.

وصرحت فريال توكل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات، بأن الشركة فخورة بأن تكون جزءًا من هذا التطور النوعي في مجالي صناعة المركبات الكهربائية وحلول النقل المستدام في الدولة. وقالت: «لطالما كانت مواصلات الإمارات من رواد قطاع النقل في الدولة منذ أكثر من أربعة عقود، وهي تواصل اليوم هذه الريادة عبر أداء دور محوري في طليعة هذا التوجه الواسع نحو صناعة وتبني استخدام المركبات الكهربائية، والذي يتسق مع التوجهات الحكومية المحلية وكذلك العالمية للحد من استهلاك الوقود في قطاع النقل عبر البحث عن بدائل مجدية وأكثر استدامة للبيئة».

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