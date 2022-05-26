«طرق دبي» توقع اتفاقية لتأسيس مركز ابتكار في جامعة برمنغهام

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن تأسيس مركز للابتكار والبحث والتطوير تابع لها، في الحرم الجامعي الجديد لجامعة برمنغهام البريطانية في مدينة دبي الأكاديمية، وذلك بهدف تأسيس منصة تعمل على تعزيز أجندة الابتكار في الهيئة، ودعم الجيل القادم من مبتكري الإمارات والشركات الناشئة والجامعات وشركات التكنولوجيا، وتوفير منصة للتعاون والتنسيق الفعّال من أجل إبراز وتجسيد أحدث الابتكارات في مجالات النقل والمواصلات.

وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق، ناصر بو شهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، كما وقّعها عن جامعة برمنغهام البروفيسور ديفيد سادلر.

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