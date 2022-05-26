7 مناقصات إنشاء وصيانة مبانٍ تطرحها «البنية التحتية» يونيو المقبل

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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تطرح وزارة الطاقة والبنية التحتية خلال شهر يونيو المقبل 7 مناقصات متنوعة، تشمل إنشاء وإنجاز وصيانة مبانٍ، وتقديم خدمات استشارية هندسية، حيث سيتم طرحها إلكترونياً عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

وتتضمن هذه المناقصات تقديم خدمات استشارية هندسية «دراسة وتصميم» لمشروع إنشاء مجمع النيابات والمحاكم الجزائية والطب الشرعي في إمارة الشارقة، فيما تقرر فتح المظاريف للتقدم والاشتراك فيها بتاريخ 2 يونيو، فضلاً عن مناقصة أخرى عبارة عن تقديم خدمات استشارية هندسية من دراسات وتصميم لمشروع إنشاء مستشفى مجتمعي في أم القيوين وتحدد لها ميعاد 9 يونيو للاشتراك فيها، بالإضافة إلى مناقصة تقديم خدمات استشارية هندسية لتصميم الإضافات الخاصة بالمباني الحكومية الاتحادية القائمة في المنطقتين الشرقية والغربية، وكذلك تم تحديد مواعيد فتح المظاريف لتكون في 14 يونيو المقبل.

صيانة وإضافة

وطرحت الوزارة مشروعيّ صيانة ومثلهما إضافة لمبان تم تحديد ميعاد فتح المظاريف لها جميعاً بتاريخ 15 يونيو وهي عبارة عن صيانة وإضافة مسجد الشهيد غريب سعيد سليمان الكعبي في إمارة عجمان، وصيانة مسجد أمهات المؤمنين بمنطقة بياته في أم القيوين، وإضافة مشرحة لمستشفى دبا الفجيرة، وإضافة مركز إرشاد البيطري في منطقة العوير بدبي.

وتطبق وزارة الطاقة والبنية التحتية معايير استدامة عالية المواصفات خلال إنشاء مشروعاتها، وذلك للارتقاء بجودتها وصيانتها، والتي تستخدمها في تصميم وتنفيذ مشروعاتها المختلفة، تشمل الطاقة والمياه، وإدارة النفايات والمواد، والبيئة والتغيير المناخي، وغيرها من المعايير، مثل استخدام الطابوق الحراري، واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي، ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة، وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية، وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك، فضلاً عن إنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف، ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه، واعتماد نظام توليد الطاقة باستخدام الألواح الشمسية، وغيرها من المعايير التي تراعي الاستدامة وتعزيز البيئة الخضراء.

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