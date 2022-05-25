انتهاء التحكيم في التصفيات الثانية لمسابقة تحدي القراءة في مدينة العين

المصدر: العين - البيان

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تم الانتهاء من تحكيم التصفيات الثانية لمسابقة تحدي القراءة العربي/ الدورة السادسة على مستوى مدينة العين، اليوم الأربعاء، في مدرسة الجاهلي.

وقام بالتحكيم نخبة مميزة من المعلمين والمعلمات من مدارس مدينة العين؛ وبإشراف مسؤولي تطوير جودة التعليم وهم: الدكتورة عائشة العيسائي، وعيد هترية، وهالة أحمد.

وتم توجيه الشكر إلى القائمين على هذا التحدي، من إدارات المدارس وأمناء مصادر التعلم في المراكز، التي تم التحكيم فيها وهي: مدرسة الجاهلي، مدرسة الجود، مدرسة شيخة بنت سرور، روضة ومدرسة الجوري، مدرسة الدانات؛ لإسهاماتهم المتميزة في التنظيم والترتيب وحفاوة الاستقبال والضيافة.

وذكرت هالة أحمد: إن المسابقة تمثل تحدياً حقيقياً لجميع الطلبة في إنجاز قراءة 50 كتاباً في مجالات متنوعة، وما وجدناه من طلابنا في الإقبال على هذه المسابقة يمثل طفرة حقيقية في القراءة، ويبشر بوجود براعم من القراء والكتاب الموهوبين في مدارسنا، والذين يستحقون العناية والرعاية الكاملة للوصول بهم إلى مراحل متقدمة وتحقيق آمال وطموحات الدولة في رؤيتها المستقبلية «الاقتصاد المعرفي»؛ فبالقراءة يتحقق الطموح والأمل، ويستطيع الطلاب قيادة حياتهم العملية المستقبلية.

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