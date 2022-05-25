«أصدقاء مرضى السرطان» تفوز بجائزتين من «الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة»

المصدر: الشارقة - البيان

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فازت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان»، المؤسسة الخيرية ذات النفع العام المعنية بمكافحة السرطان، بجائزتين من «الجوائز العالمية للحوكمة الرشيدة «3 جي»، عن فئتي: «الخدمات المتميزة في القطاعين الاجتماعي والخيري»، و«أفضل خدمات مجتمعية» للمرة الرابعة منذ 2017.

وكرمت الجمعية خلال حفل نظم على هامش «القمة العالمية للحوكمة الرشيدة 2022» في دبي، تقديراً لجهودها ورؤيتها لعالم خالٍ من مرض السرطان، والتوعية المجتمعية بمخاطر المرض وأنواعه، إلى جانب نشاطاتها في مجال توفير العلاج وتقديم الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان وأسرهم.

ركائز

وأكدت سوسن جعفر، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، في كلمتها الرئيسية خلال القمة التي عقدت تحت شعار: «الحوكمة الرشيدة من أجل التنمية المستدامة»، أن مسيرة الجمعية التي تخطت 22 عاماً تستند على 3 ركائز: تمكين حصول المرضى على العلاج، والمشاركة المجتمعية، والمناصرة على المستويين المحلي والعالمي.

وسلطت جعفر الضوء على الدور البارز والمؤثر للجمعية خلال وباء كورونا عبر تنظيم ندوات ودورات تدريبية، وتنفيذ حملات التوعية بمرض السرطان، والتعاون مع المنظمات الدولية لتخفيف وطأة وعبء كل من السرطان والجائحة على مرضى السرطان وأسرهم.

تكامل الجهود

وقالت سوسن جعفر: شعارنا الرئيسي هو الاستدامة، حيث نركز جهودنا في العمل الخيري على التنمية والتعاطف والتمكين والقيادة والابتكار، مما يلزم تكامل الجهود لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوة بين الجنسين، التي تعيق الاكتشاف المبكر والعلاج ودعم المرضى والأبحاث الطبية، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل، لتحسين مبدأ الرعاية الصحية الحكيمة.

وتطرقت جعفر خلال جلسة نقاشية بعنوان: «قيادة الاستدامة»، إلى مفاهيم العمل الخيري المستدام وأهمية بناء القدرات لإحداث تأثير طويل الأمد. وتحدث المشاركون عن دور الحوكمة الرشيدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ودور التكنولوجيا والابتكار الرقمي في معالجة القضايا الاجتماعية على مستوى العالم.

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