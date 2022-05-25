رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الأرجنتين باليوم الوطني لبلاده

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة، إلى ألبيرتو فرنانديز، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس ألبيرتو فرنانديز.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى خوان لويس منصور، رئيس وزراء جمهورية الأرجنتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز