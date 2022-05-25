توقف الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الخاصة بمستجدات كورونا

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن توقف الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الخاصة بمستجدات فيروس كورونا (كوفيد 19).

وقالت الهيئة، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «نعلن اليوم بأن دورية بث الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات ستتوقف من اليوم، وستكون استثنائية، وذلك حسب المؤشرات والمستجدات المتعلقة بالوضع الوبائي في الدولة».

وأكدت أنه من خلال المتابعة الوطنية الحثيثة، تم تحقيق العديد من المنجزات لاحتواء الجائحة، أبرزها توزيع اللقاحات الآمنة لجميع فئات المجتمع مجاناً التي تجاوزت 97% من نسبة السكان، الأمر الذي أسهم في انخفاض معدل الإصابات اليومي وتقليل عدد الوفيات.

ودعت الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية للمحافظة على المكتسبات التي وصلنا إليها، وتعزيز استمرارية الحياة الطبيعية الجديدة.

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