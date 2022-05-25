الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام ومغبرا أحياناً نهاراً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار نهاراً.

الرياح شمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:58 والمد الثاني عند الساعة 23:08 والجزر الأول عند الساعة 16:09 الجزر الثاني عند الساعة 05:35.

بحر عمان متوسط إلى مضطرب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:57 والمد الثاني عند الساعة 08:18 والجزر الاول عند الساعة 12:58 الثاني عند الساعة 01:52.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 39 28 75 25

دبي 39 27 70 35

الشارقة 40 26 80 30

عجمان 36 26 80 40

أم القيوين 41 27 80 40

رأس الخيمة 37 26 75 25

الفجيرة 45 31 55 10

العين 43 28 60 10

ليوا 41 27 55 10

الرويس 37 28 60 25

السلع 41 26 55 15

دلما 37 29 60 30

طنب الكبرى 32 29 85 35

طنب الصغرى 32 29 85 35

أبو موسى 31 30 75 35

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