سيف السويدي: 27.51 مليون مسافر عبر مطارات الدولة خلال 4 أشهر

المصدر: وام

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أكد سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة بلغ أكثر من 27.51 مليون مسافر منذ بداية العام الجاري 2022 إلى نهاية إبريل الماضي بزيادة تتخطى الـ 100% بما يؤكد عودة قطاع الطيران إلى نشاطه وتعافيه بشكل سريع.

وقال سيف السويدي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن عدد المسافرين عبر مطارات الدولة خلال شهر أبريل الماضي وصل إلى أكثر من 7.12 ملايين مسافر ما يعكس انتعاش حركة قطاع الطيران في الإمارات على كافة الصعد.. مضيفاً أن الناقلات الوطنية تشغل رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم فيما بلغ عدد وجهات طيران الإمارات خلال العام الجاري 125 وجهة والاتحاد للطيران 62 وجهة وفلاي دبي 90 وجهة، أما العربية للطيران 57 وجهة، والعربية للطيران أبوظبي إلى 20 وجهة، بينما بلغ عدد الوجهات لـ "ويز إير أبوظبي" 17 وجهة.

وأضاف أن عدد الطائرات المدنية المسجلة في الإمارات بلغ 726 طائرة فيما يخدم قطاع الطيران الإماراتي حالياً أسطول يزيد على 500 طائرة وسط توقعات بنمو القطاع بنسبة 170% في 2037 ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل ويساهم بمقدار 128 مليار دولار في اقتصاد الدولة.

وقال إن حجم الاستثمارات في قطاع الطيران المدني بالإمارات تفوق تريليون درهم في حين يصل حجم الاستثمارات في تطوير وتوسعة المطارات بحسب آخر الإحصائيات المعلنة قبل الجائحة إلى 85 مليار درهم لرفع القدرة الاستيعابية لأكثر من 300 مليون مسافر سنوياً.

وأشار مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن عدد الطائرات دون طيار المسجلة لدى الهيئة بلغ 19889 طائرة للهواة و189 طائرة للاستخدام المهني.

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