الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز علاقات التعاون

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية في المجلس الوطني الاتحادي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي معالي الدكتور والتر بالوجا غارسيا النائب الأول لوزير التعليم العالي في جمهورية كوبا بحضور سعادة مريم ماجد بن ثنيه عضو المجموعة.

وأكد سعادة الدكتور طارق حميد الطاير، خلال اللقاء - الذي حضره سعادة روبيرتو بلانكو دومينغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة - على أهمية التعاون بين البلدين في العديد من المجالات خاصة التعليمية والاقتصادية، وعلى حرص القيادة الرشيدة على مد جسور التواصل وتعزيز علاقات التعاون بما يحقق تطلعات دول وشعوب العالم.

وأشار الطاير إلى أهمية تعزيز العلاقات بين برلماني البلدين، بما يواكب العلاقات المتنامية بين دولة الإمارات وكوبا والتي شهدت تطوراً في العديد من القطاعات.

بدورها أكدت سعادة مريم بن ثنية، أن دولة الإمارات وضعت التعليم في مقدمة استراتيجياتها وخططها، لافتة في هذا الصدد إلى التغيرات الهيكلية في قطاع التعليم والتي أعلن عنها مؤخرا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سموه بمراجعة نظم وتشريعات وسياسات القطاع التعليمي، وإنشاء عدد من المؤسسات الداعمة لتطوير مستقبل التعليم في الدولة.

ولفتت إلى الإعلان عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للتعليم المبكر" التي تختص بوضع وتنفيذ خطط شمولية للاهتمام بالطفل منذ ولادته وحتى الصف الرابع تعليماً، وصحةً، ومهارات، وبناء شخصيته وهويته الوطنية، وإنشاء "الهيئة الاتحادية لجودة التعليم" تختص بمراقبة جودة التعليم بكل حيادية.

من جهته قدم معالي الدكتور والتر بالوجا غارسيا، تعازيه الحارة لدولة الإمارات في فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان " رحمه الله "، كما قدم التهنئة بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" رئيسًا لدولة الإمارات.

وأشاد النائب الأول لوزير التعليم العالي في جمهورية كوبا بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في جميع المجالات، مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون في المجالات التعليمية والبرلمانية والاقتصادية والاستثمارية لتحقيق أفضل مستويات التعاون بين البلدين الصديقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز