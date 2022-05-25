مبادرات نوعية للإمارات في منتدى «دافوس»

المصدر: دافوس - وام

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أعلنت حكومة الإمارات عن توقيع اتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي في مجال تطوير تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، في خطوة تشكل مرحلة مهمة وجديدة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين التي تمتد لعشرين عاماً، بما يعزز جهودهما المشتركة في صناعة المستقبل ورسم مسارات التنمية الشاملة.

تم توقيع الاتفاقية بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس». وتنص الاتفاقية على توسيع نطاق عمل مركز الثورة الصناعية الرابعة في الإمارات، الذي تم الإعلان عن إطلاقه قبل 3 سنوات خلال الدورة التاسعة والأربعين للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2019، بما يسهم في توفير الفرصة للمركز للوصول إلى شبكة واسعة حول العالم لمراكز الثورة الصناعية الرابعة التابعة للمنتدى، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة معها في مجال المعرفة المستقبلية وتوظيف تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

كما أطلقت حكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي مبادرة «أسواق الغد»، الهادفة لتطوير مسرعات أعمال جديدة تسهم في إعداد الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات لاحتضان أنشطة الأعمال التي تركز على قطاعات الاقتصاد الجديد وتعزيز جاهزيتها لدخول أسواق الغد، بالاعتماد على أحدث الوسائل التكنولوجية.

ويأتي إطلاق المبادرة ضمن اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين وزارة الاقتصاد ومركز الاقتصاد الجديد والمجتمع التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.

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