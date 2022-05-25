سلطان القاسمي يفتتح محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة

المصدر: الشارقة - البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وتعد المحطة التي طورتها «شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة»، وهي شركة مشتركة بين «بيئة»، المجموعة الرائدة بالمنطقة في مجال الاستدامة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، إنجازاً جديداً يضاف لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجه العموم، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص في القطاع البيئي وفي دعم الاقتصاد المستدام.

بدأ حفل افتتاح المحطة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ليلقي بعدها محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون كلمة، قدم فيها عرضاً عاماً حول إنجازات شركة بيئة، وأبرزها محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

وألقى خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة كلمة قدم فيها الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه المتواصل لبيئة ولجهودها المستمرة في تنفيذ رؤية الإمارة، ما أسهم في انجاز محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة.

وألقى بعد ذلك محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» كلمة أعرب فيها عن الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعمه لمشروع محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة، الذي تتعاون فيه «مصدر» و«بيئة» لترسيخ مكانة الدولة في مجال الإدارة المستدامة للنفايات والنهوض بالابتكار في قطاع الطاقة النظيفة.

وشاهد بعد ذلك صاحب السمو حاكم الشارقة وسمو الشيوخ والحضور عرضاً حول مراحل إنشاء المحطة.

وتفضل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بعد ذلك بالضغط على زر تدشين محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة إيذاناً بافتتاحها الرسمي، كما تفضل سموه بتلقي هدية تذكارية تقديراً لتشريف سموه حفل افتتاح المحطة.

كما التقط سموه صورة تذكارية مع رؤساء وكبار مسؤولي مجموعة «بيئة»، وشركة «مصدر».

صفر نفايات

ستكون المحطة الجديدة نقطة تحول نحو تحقيق هدف صفر نفايات بإمارة الشارقة وتحويلها بالكامل بعيداً عن المكبات، والوصول إلى الحياد الكربوني، كما ستدعم المحطة مساعي الدولة لتعزيز مزيج الطاقة قليلة الكربون ومعالجة النفايات غير القابلة لإعادة التدوير والتعامل معها وفقاً لأعلى المعايير وأحدثها. ستسهم المحطة في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن من النفايات عن المكبات سنوياً. وتبلغ مساحة المحطة 80 ألف متر مربع، وتقع ضمن مجمع بيئة لإدارة النفايات، الذي تديره «بيئة لإعادة التدوير».

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