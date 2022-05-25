محمد بن راشد يعزّي في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: دبي - البيان

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قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

جاء ذلك خلال زيارة سموه، أمس، لمنزل أسرة الفقيدة في دبي، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى أنجالها، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الحكيم محمد الطاير، الذين دعوا الله العلي القدير أن يحفظ سموه ويديم على دولة الإمارات الاستقرار والرخاء في ظل قيادتنا الرشيدة.

كما قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، واجب العزاء لأسرة الفقيدة خلال زيارة سموه لمنزل العائلة في دبي.

وقد أعرب سموهما لأنجال الفقيدة، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الحكيم محمد الطاير، عن خالص التعازي والمواساة سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

أيضاً قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، واجب العزاء إلى مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبد الحكيم محمد الطاير في وفاة المغفور لها بإذن الله والدتهم ميثاء بنت مطر الطاير، وإلى أسرة وعائلة الطاير الكرام وذلك بخيمة العزاء بمنطقة أم سقيم بدبي.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي.

وأعرب سموه خلال زيارته خيمة العزاء عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة وذويها، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

أيضاً قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، واجب العزاء في المغفور لها بإذن ميثاء مطر الطاير، معرباً عن صادق عزائه ومواساته، راجياً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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