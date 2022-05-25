حميد النعيمي يطلع على مخططات مشروع «الفرع الرابع لجمعية أسواق عجمان التعاونية»

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على المخططات النهائية لمشروع مبنى الفرع الرابع لجمعية أسواق عجمان التعاونية في عجمان، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 70 مليون درهم والمتوقع إنجازه في 18 شهراً ابتداءً من شهر سبتمبر المقبل.

واستمع صاحب السمو حاكم عجمان في مبني الديوان إلى شرح وافٍ من خلال العرض الذي قدمه الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية حول موقع المشروع الذي يقع في منطقة الحميدية والتي تشهد تطوراً ونمواً سريعاً من الناحية العمرانية والسكانية والمشاريع التجارية، مبيناً أهداف المشروع وفترة التنفيذ ونبذة عن تجهيزاته التي ستضم هايبر ماركت ومحلات تجارية ومطاعم وخدمات أخرى لأهالي مدينة عجمان والمقيمين والزائرين. وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي: إن المشروع سيكون واحداً من أهم مشاريع الجمعية وأكبرها حجماً وسيقدم خدمات مميزة للمتسوقين بكل فئاتهم ويوفر لهم أفضل المنتجات الغذائية بأسعار تنافسية وبجودة عالية ضمن بيئة تسوقيه حديثة ومتميزة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية: إن مساحة مباني المشروع تبلغ 20 ألف متر ويحتوي على مبنى مخصص لهايبر ماركت جمعية أسواق عجمان التعاونية بمساحة تصل إلى 10 آلاف متر مربع و18 محلاً تجارياً داخلياً و15 محلاً تجارياً خارجياً، وأقسام لبيع الخضار والفواكه والمخبوزات والحلويات واللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والأجبان بمختلف أنواعها.

كما تم توفير مساحة خارجية بتصميم مميز تحتوى على 22 مطعماً وكافيه بمساحات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع هذه النوعية من المشاريع، فيما تم تخصيص حوالي 300 موقف للمتسوقين والزائرين.

حضر الفعالية الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو حاكم عجمان والشيخ حميد بن عمار النعيمي وحمد بن غليطة رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم ويوسف النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

جهود

أشاد صاحب السمو حاكم عجمان بالجهود التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية أسواق عجمان التعاونية والمسؤولين على إدارة الجمعية وتنفيذ مشاريعها المتنوعة والتي من شأنها تلبية احتياجات المتسوقين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز