نهيان بن مبارك: الإمارات حريصة على تعزيز السلام والاستقرار العالمي

المصدر: أبوظبي - وام

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استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره أمس حانا نيومان رئيسة وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ورحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالوفد الزائر مشيداً بالعلاقات الراسخة التي تربط دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» بدول الاتحاد الأوروبي.

جرى في اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات ودول الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات ولا سيما التسامح والسلام والتعايش والأخوة الإنسانية بما يعزز السلام والاستقرار العالمي. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله على تعزيز السلام والاستقرار العالمي انطلاقاً من نهجها الراسخ في التسامح والتعايش.

وأشاد معاليه بالبيان المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن «شراكة استراتيجية مع الخليج» والذي يهدف إلى توسيع وتعميق التعاون بين الطرفين في مجالات الاستقرار في الخليج والشرق الأوسط.

من جانبها تقدمت حانا نيومان والوفد المرافق بأحر التعازي لدولة الإمارات قيادة وشعباً بوفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله فيما هنأت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله بانتخابه رئيساً للدولة مثمنة مواقف سموه الداعمة لتعزيز السلام والاستقرار على مستوى العالم.

وأشاد وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي بنهج الإمارات الراسخ في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية والتعايش والتآزر والتضامن الإنساني بين بني البشر والذي تجلى أخيراً باعتماد عدد من دول العالم وثيقة الأخوة الإنسانية وثيقة وطنية وإدراجها ضمن مناهج التعليم.

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