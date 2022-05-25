افتتاح أول عيادة ذكية لعلاج المرضى بالأماكن العامة في دبي

المصدر: دبي - وام

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أعلنت هيئة الصحة في دبي استحداث رخصة إنشاء عيادات ذكية في الأماكن العامة ومراكز التسوق، تعد الأولى من نوعها في الإمارات والشرق الأوسط.

فقد افتتح الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أول عيادة ذكية في الدولة، في برج «فيستيفال سيتي دبي» تابعة لمجموعة «الفطيم للرعاية الصحية».

وأوضح الملا أن هذه الخدمة المستحدثة تأتي في إطار تعزيز وتشجيع الابتكار في القطاع الصحي بالدولة، لافتاً إلى أن العيادة التي تم تدشينها تعتبر الأولى التي حصلت على رخصة، ونوه إلى أن هذه الخدمة تمكن الطبيب من علاج المرضى في أي مكان وهو في مكتبه.

من جهته قال الدكتور حيدر اليوسف، مدير عام مجموعة «الفطيم للرعاية الصحية»، إن العيادة الذكية تتبع عيادات «هيلث هب» لخدمة المرضى في المراكز التجارية والأماكن العامة، سواء بحجز مسبق أو بالحضور المباشر إليها.

وأضاف: «العيادة ابتكار رقمي وتفاعلي فريد تتيح للمرضى إجراء كشوفات وفحوصات طبية من خلال ربطهم بالطبيب مباشرة دون الحاجة لزيارة العيادة.. ويأتي ذلك تماشياً مع الخطط الاستراتيجية للمجموعة بما يضمن توفير الوقت والجهد على المرضى وضمان أفضل الخدمات العلاجية وفقاً للمعايير العالمية».

وذكر أن المجموعة تستهدف إنشاء 50 عيادة ذكية سيتم توزيعها على مختلف المناطق التي تشهد تجمعات بشرية لتوفير خدمات طبية وعلاجية ميسرة للمرضى في مختلف التخصصات.

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