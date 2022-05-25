محاكم دبي تبدأ سلسلة الورش التوعوية لمبادرة «خلك قانوني»

المصدر: دبي - البيان

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بدأت محاكم دبي بعقد سلسلة من ورش التوعية لمبادرة التوعية «خلك قانوني» لنشر المعرفة القانونية، وذلك من بعد بتقنية الاتصال المرئي، لإلمام الأفراد بالقدر الكافي من الثقافة القانونية لمعرفة حقوقهم وواجباتهم والالتزام بالقوانين، وتجنب القيام بتصرفات تجعلهم عرضة للمخالفة والمساءلة القانونية، لكونها تعمل على تعميق الثقافة القانونية، وعكس الأثر الإيجابي على أدائهم لأعمالهم.

وفي هذا الصدد قال القاضي محمد السبوسي رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي: سوف تنشر سلسلة التوعية لمبادرة «خلك قانوني» عبر مواقع التواصل الاجتماعي للدائرة للتوعية وتسليط الضوء على أهم بنود القوانين، وذلك لتعزيز معرفة الأفراد بالتشريعات والأنظمة التي تسير عليها حياتنا اليومية بكل قضاياها، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المجتمع الذي نعيش فيه، ويعرف كل فرد حقوقه وواجباته.

وأضاف: نطمح من المبادرة إلى زيادة الوعي القانوني بين أفراد المجتمع، و‏توضيح النصوص القانونية للأفراد بشكل يسهل عليهم فهمها».‏

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