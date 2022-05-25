31 مايو آخر موعد للتسجيل بمسابقة «راشد بن محمد لأجمل ترتيل»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن آخر يوم للتسجيل في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة هو الثلاثاء المقبل 31 مايو الجاري.

وكانت الجائزة قد فتحت باب التسجيل للمشاركة في المسابقة منذ العاشر من مايو الجاري، وذلك من خلال فئات المسابقة الخمس، وهي فئة براعم القرآن للذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاث عشرة سنة، وفئة فتيان القرآن، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين، وفئة شباب القرآن وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين، وفئة أئمة المساجد، وهو أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفئة الأذان والإقامة.

وصرّح المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، بأن عدد الذين تقدموا للمسابقة حتى تاريخه بلغ 415 مرشحاً لجميع الفئات، وربما يرتفع العدد عند الانتهاء من مهلة التسجيل بنهاية الشهر الجاري.

وعبّر بوملحه عن سروره بحجم المشاركة، مضيفاً أن التصفيات المبدئية للمسابقة لجميع الفئات ستبدأ بتاريخ 10 يونيو، على أن تليها مباشرة مرحلة المسابقة النهائية، وتستهل بفئة براعم القرآن بتاريخ 18 يونيو، ومن ثم فئة فتيان القرآن بتاريخ 19 يونيو، وفئة شباب القرآن بتاريخ 20 يونيو، وفئة أئمة المساجد بتاريخ 21 يونيو، وتختتم المسابقة النهائية بفئة الأذان والإقامة بتاريخ 25 يونيو، وسيسدل الستار على المسابقة بإقامة الحفل الختامي بتاريخ 25 يونيو 2022.

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